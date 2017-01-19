В штате Вирджиния казнили убийцу четырех человек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Смертельная инъекция введена 39-летнему Рики Грею, приговоренному к смертной казни за убийство четырех человек в 2006 году в американском штате Вирджиния, сообщает американский телеканал Эй-Би-Си.

От последнего слова перед казнью Грей отказался.

В 2006 году его осудили за убийство семьи - двух детей в возрасте четырех и девяти лет и их родителей. В новогоднюю ночь он вместе со своим племянником зашел в их дом, дверь которого была открыта, и связал всех находивших в нем человек. Затем он перерезал им горло и отрубил головы топором. После этого мужчина поджег дом.

Телеканал отмечает, что Грей стал первым в штате Вирджиния, казненным с октября 2015 года, когда в исполнение был приведен смертный приговор в отношении серийного убийцы Альфредо Прието.