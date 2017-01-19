Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Италии взвешивают возможность приглашения президента России на саммит "группы семи", который пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина, сообщило в четверг агентство Bllomberg со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

По данным издания, этот вопрос обсуждался накануне в Берлине на встрече главы совета министров Италии Паоло Джентиллони и канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако, как отмечается, в Берлине выступают против этого шага, объясняя свою позицию тем, что ситуации на Украине не меняется.

Стороны пришли к согласию отложить обсуждение этого вопроса до того момента, как первые шаги предпримет на посту президента США Дональд Трамп, пишет Corriere della Sera.