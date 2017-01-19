Главные новости
В РоссииКС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреВласти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7
В мире

Французские таможенники конфисковали у туриста килограмм алмазов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники французской таможенной службы конфисковали у туриста из Демократической республики Конго килограмм необработанных алмазов, сообщает в четверг газета Le Figaro.

По ее информации, мужчина собирался отправиться на поезде из Парижа в Брюссель. Инцидент произошел в конце декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

Алмазы были спрятаны у мужчины в нижнем белье. По оценке экспертов, примерная стоимость конфискованной партии составляет около 300 тыс. евро.

Издание отмечает, что ввоз необработанных алмазов на территорию стран-членов ЕС возможен только при наличии специального сертификата, однако никаких документов, подтверждающих происхождение алмазов, у туриста не было.

Теги: Франция, Конго
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Власти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программистаВласти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программиста
По некоторым данным, россиянин был задержан по запросу ФБР и ИнтерполаПодробнее
Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7
Этот вопрос глава совета министров Италии обсудил с Ангелой МеркельПодробнее
В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибшихВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
Спасти удалось лишь немногих постояльцевПодробнее
Ассанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси МэннингАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси Мэннинг
Основателя WikiLeaks не устраивает то, что информатора его организации освободят только в мае, а не помилуют немедленноПодробнее
США заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеровСША заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров
По мнению спецслужб, таким образом российская сторона могла оказывать финансовую поддержку кандидату в президенты Дональду ТрампуПодробнее
Лавина завалила отель с постояльцами в ИталииЛавина завалила отель с постояльцами в Италии
Спасатели пытаются установить связь с людьми в зданииПодробнее
Обама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мираОбама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мира
Cанкции отменят, если Россия перестанет "вмешиваться во внутренние дела Украины"Подробнее
Сенатский комитет одобрил предложенную Трампом кандидатуру главы ПентагонаСенатский комитет одобрил предложенную Трампом кандидатуру главы Пентагона
В конце прошлого года Трамп предложил на этот пост ветерана Афганистана и Ирака Джеймса МэттисаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
People’s Choice Awards10 фото
19 января
People's Choice Awards
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреВласти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7В миреВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России
Минкомсвязи оценило затраты операторов на выполнение "закона Яровой" в 100 млрд рублей
Обвиняемый в мошенничестве глава РАО заключил сделку со следствием
Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
Погребенный под лавиной отель в Италии
Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба в Новосибирской области
Смольный предъявил экс-подрядчику "Зенит-Арены" претензии на 11,4 млрд рублей
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи