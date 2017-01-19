Французские таможенники конфисковали у туриста килограмм алмазов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники французской таможенной службы конфисковали у туриста из Демократической республики Конго килограмм необработанных алмазов, сообщает в четверг газета Le Figaro.

По ее информации, мужчина собирался отправиться на поезде из Парижа в Брюссель. Инцидент произошел в конце декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

Алмазы были спрятаны у мужчины в нижнем белье. По оценке экспертов, примерная стоимость конфискованной партии составляет около 300 тыс. евро.

Издание отмечает, что ввоз необработанных алмазов на территорию стран-членов ЕС возможен только при наличии специального сертификата, однако никаких документов, подтверждающих происхождение алмазов, у туриста не было.