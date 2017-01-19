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Обама написал прощальное письмо американцам и поблагодарил их

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уходящий 44-й президент США Барак Обама написал американскому народу прощальное письмо.

"До того, как я передам (все полномочия - ИФ) нашему 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня более хорошим президентом и более хорошим человеком", - говорится в письме, распространенном американскими СМИ.

"Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу", - пишет Обама.

"Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу - приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути", - продолжил завершающий свой президентский срок Обама.

"И когда прогресс кажется слишком медленным, помните: Америка - это не проект одного человека. Самое могущественное слово в нашей демократии - это слово "Мы". "Мы - народ". "Мы справимся", - написал Обама.

Завершил свое письмо Обама словами, ставшими в свое время его слоганом в предвыборной кампании: "Да, мы можем" ("Yes, we can").

Теги: США, Барак Обама
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