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Претендент на пост главы Минфина США заявил о приверженности антироссийским санкциям

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы американского Минфина Стивен Мнучин заявил в четверг, что привержен соблюдению санкций в отношении России, сообщает агентство Bloomberg.

Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете. На слушаниях Мнучин, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым сохранять действующие санкции против РФ, ответил: "По состоянию на сегодняшний день, да".

Сенаторы поинтересовались у Мнучина, выступает ли он за введение дополнительных санкций против РФ, на что он ответил, что еще не получил доступ к секретным данным по России и не имел возможность обсудить данный вопрос с экспертами.

"Пока у меня нет данных, необходимых для того, чтобы понять, нужно ли вводить еще санкции", - сказал он.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уходящая администрация президента США Барака Обамы порядка 35 раз вводила ограничения в отношении России, 172 россиянина и 350 юридических лиц находятся в "черных списках" Вашингтона.

В частности, покидающий пост президента США Барак Обама 14 января еще на год продлил введенные в отношении России в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине, сообщает в пятницу Белый дом.

Первый указ американского президента 13660 был опубликован 6 марта 2014 года и предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине", изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ.

Второй "санкционный" указ Обамы (13661) был подписан 16 марта 2014 года, при этом санкции расширялись на ряд российских должностных лиц, которые, по мнению американской стороны, подрывали суверенитет Украины и угрожали ее безопасности. Третий указ (13662) американский президент подписал 20 марта 2014 года, тогда под санкции попали банк "Россия" и ряд крупных российских бизнесменов. Четвертый указ (13685) от 19 декабря 2016 года ввел экономические санкции в отношении Крыма и ряда общественных организаций.

В конце декабря 2016 года были введены санкции против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. После стало известно, группа сенаторов США готовит законопроект о новых санкциях в отношении России, которые касаются финансового и энергетического секторов российской экономики.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил в интервью Wall Street Journal, что готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

Теги: Минфин США, Стивен Мнучин
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