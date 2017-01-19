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РФ и Южная Африка ввели безвизовый режим для поездок на срок до 90 дней

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении Протокола между правительствами России и Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов.

"Протоколом предусмотрено введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней для владельцев общегражданских заграничных паспортов", - говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Отмечается, что реализация Протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма. Распоряжение было внесено МИД РФ и подписано 18 января 2017 года.

Российскому МИДу поручено осуществить от имени правительства РФ обмен нотами, составляющими указанный Протокол.

В ноябре 2016 года полномочный министр посольства ЮАР Хенри Вильям Шорт, анонсируя предстоящее введение безвизового режима с Россией, сообщил, что кабинет министров ЮАР уже одобрил это решение.

"Я думаю, это хорошая новость для наших стран и в смысле туризма, и бизнеса, и научного сообщества", - сказал Шорт 18 ноября на встрече с вице-губернатором Мурманской области Алексеем Тюкавиным.

Теги: РФ, Южная Африка
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