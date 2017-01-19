Пассажирский самолет упал в море рядом с Рио-де-Жанейро

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет потерпел крушение над Атлантическим океаном, недалеко от Рио-де-Жанейро, сообщил в четверг El Globo. По предварительным данным, на борту находились четыре человека.

Одним из пассажиров был член Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски. Эту информацию в своем фейсбуке подтвердил его сын, Франсиско Заваски, попросив друзей "молиться о чуде".

Сообщается, что самолет вылетел из Сан-Паулу и должен был приземлиться в Парати, муниципалитете в штате Рио-де-Жанейро. Это был небольшой частный борт, рассчитанный максимум на 8 пассажиров.

На месте крушения работают водолазы, однако им приходится нелегко, поскольку обломки воздушного судна сильно искорежены, к тому же вода на месте трагедии очень мутная. Одного из пассажиров удалось найти живым, однако в последствии он скончался. Двое других были обнаружены уже мертвыми. Спасательная операция на месте катастрофы продолжается.