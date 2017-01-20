У здания парламента в Лондоне нашли бомбу времен Второй мировой войны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Темзе, неподалеку от здания парламента в Лондоне, нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщает в четверг The Telegraph. Движение на двух мостах через реку было перекрыто, станция метро "Вестминстер" эвакуирована.

Бомбу обнаружили во время строительных работ. Саперы британских ВМС стараются извлечь ее с тем, чтобы увезти в безопасное место, сообщает полиция Лондона.

"Саперы осторожно извлекут бомбу и затем утилизируют ее в течение нескольких часов", - говорится в заявлении. Уже подтверждено, что это снаряд Второй мировой войны, он достигает 60 см в диаметре.

We're still at #Embankment working with @RoyalNavy to remove the ordinance from the Thames. Closures remain in place. pic.twitter.com/7RwJYwsVjS — Westminster Police (@MPSWestminster) 20 января 2017 г.

Полиция также предупредила, что ночью потребуется временное перекрытие магистралей вокруг места работ по обезвреживанию боеприпаса.