Ряд китайских экономических СМИ объединится под эгидой агентства "Синьхуа"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ряд китайских изданий, которые специализируются на финансово-экономической тематике, могут быть объединены под флагом информационного агентства "Синьхуа", сообщило агентство в пятницу.

Решение предоставить такое право агентству было принято правительством страны для того, чтобы повысить качество новостей на экономическую и финансовую тему, отмечает "Синьхуа".

Под его эгидой предполагается объединить Securities Journal, Shanghai Securities News, Economic Information Daily и Xinhua Publishing House, а на этой основе создать новую информационную медиагруппу China Fortune Media Corporation Group.

Генеральный директор "Синьхуа" Цай Минчжао заявил, что этот шаг позволит значительно расширить предоставление потребителям финансовой информации, а также ввести такой сервис, как публикация аналитических бизнес данных, кредитных рейтингов, и других.