Три человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли и как минимум 20 пострадали после того, как автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов в австралийском Мельбурне, сообщает в пятницу The Guardian. Среди раненых - четверо детей.

Сообщается, что машина выехала на тротуар на оживленном перекрестке в 14:00 по местному времени, когда там было много народа. По словам очевидцев, началась паника, люди стали прятаться в окрестных магазинах. Согласно некоторым сообщениям, были слышны звуки выстрелов. Рассказывают, что наезд был совершен умышленно, водитель даже не пытался остановить машину, врезавшись в толпу.

Водитель арестован, его мотивы выясняют. Тем не менее, полиция просит местных жителей и туристов по возможности обходить место происшествия.

Наблюдатели, напоминают о недавних терактах в Берлине и Иерусалиме с использованием автомашин. Они обращают внимание, что именно в Мельбурне в настоящее время проходит популярный международный теннисный турнир "Большого шлема", на который приехали многочисленные иностранные туристы.

Полиция сообщила, что инцидент на проведение турнира не повлиял, он продолжается в нормальном режиме.