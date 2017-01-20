Казахстанец признался в суде США в поддержке ИГ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Гражданин Казахстана Ахрор Сайдахметов в окружном суде Восточного округа Нью-Йорка признал себя виновным в сговоре с целью поддержки "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), сообщила в четверг пресс-служба министерства юстиции США.

"Ахрор Сайдахметов признался в том, что он вступил в сговор с целью оказания материальной поддержки ИГИЛ, и в том, что он был готов совершать акты насилия за границей или здесь, в Соединенных Штатах", - говорится в опубликованной на сайте Минюста США информации.

"Обвиняемый планировал поехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ, или осуществить террористический акт внутри страны в случае, если бы ему не удалось уехать в Сирию", - сказал прокурор Восточного округа Нью-Йорка Роберт Каперс, слова которого приводятся в сообщении.

"Благодаря усилиям совместной группы по борьбе с терроризмом ФБР мы помешали двум местным жителям - Сайдахметову и обвиняемому вместе с ним Абдурасулу Журабоеву - стать иностранными боевиками в Сирии или совершить нападения на жителей Соединенных Штатов", - отмечается в информации.

По американскому законодательству, Сайдахметову грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Сайдахметов был арестован в феврале 2015 года в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди, когда он пытался сесть на рейс в Турцию для того, чтобы затем перебраться в Сирию и присоединиться к боевикам ИГ.

Вместе с ним были задержаны двое граждан Узбекистана - Абдурасул Журабоев Аброр Хабибов, которые обвиняются в оказании финансовой помощи Сайдахметову для реализации его планов.