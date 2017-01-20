Китай попросил у иностранных дипломатов помощи в борьбе с коррупцией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китайские власти обратились к аккредитованным в Пекине иностранным дипломатам с просьбой о поддержке развернутой в стране широкой кампании борьбы с коррупцией, сообщило агентство "Синьхуа".

С такой просьбой, как следует из сообщения, обратился к представителям 113 дипмиссий и международных организаций заместитель председателя Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины У Юйлян, который провел для них специальный брифинг на тему антикоррупционной деятельности властей.

В декабре власти Китая сообщили, что страна за 11 месяцев 2016 года потеряла 2,3 трлн юаней ($335 млн) в результате коррупционной деятельности, связанной с 70-ю государствами и регионами мира.

В Китае составлен список из более чем сотни лиц, подозреваемых в коррупционной деятельности в крупных размерах и скрывающихся за рубежом, в частности, в США, Канаде и Австралии. Пекин потребовал у правительств этих государств выдачи фигурантов этого списка.