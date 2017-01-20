Операция с использованием B-2 в Ливии обошлась США в $8,8 млн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Два американских бомбардировщика B-2 Spirit нанесли удары по позициям террористов в Ливии, сообщает CNN. Действующий президент Барак Обама одобрил операцию несколько дней назад.

Глава Пентагона Эш Картер заявил журналистам, что удары были нанесены по боевикам вечером в среду 18 января, которые готовили теракты в Европе. Всего было уничтожено не менее 80 террористов.

Как отмечает CNN, военное ведомство предоставило видеозаписи предполагаемых лагерей боевиков в 45 км от Сирта, на которых, в частности, видно используемое террористами вооружение.

Бомбардировщики B-2 вылетели с базы "Уайтмэн" в Миссури, вся операция заняла у них около 30 часов.

Это первое использование B-2 в боевых условиях с 2011 года, когда самолеты также бомбили боевиков в Ливии.



Тяжелые малозаметный стратегический бомбардировщик, дальность полета которого без дозаправки оценивается в 6000 миль (9600 км). Он может нести как ядерное вооружение, так и обычный боезаряд.

Как отмечает Business Insider, 34-часовая миссия стоила примерно $130 тысяч за час полета, то есть использование двух суперсовременных бомбардировщиков стоит около $8,8 млн. Помимо самих B-2 были задействованы несколько дозаправщиков.

По некоторым оценкам, стоимость одного бомбардировщика, который поступил на вооружение в 1997 году, может превышать $1 млрд.