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Вьетнам получил все шесть заказанных у России субмарин

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Последняя из шести подлодок проекта "Варшавянка", заказанных Вьетнамом у России, транспортирована в порт Камрань (центральная провинция Кханьхоа), сообщает в пятницу вьетнамская газета VnExpress.

По ее данным, доставку субмарины с петербургского судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" осуществляла нидерландская компания "Роллдок Сторм". Отмечается, что спуск подлодки на воду и ее включение в состав ВМС Вьетнама состоятся в течение трех дней.

Таким образом, российская сторона полностью реализовала контракт на поставку партии лодок, подписанный в 2009 году. Предыдущая, пятая лодка вьетнамской серии была доставлена во Вьетнам в декабре 2015 года, а четвертая - в июле того же года.

Контракт на поставку во Вьетнам шести дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636 был подписан в 2009 году в ходе визита в Москву премьер-министра республики Нгуена Тан Зунга. Кроме строительства подлодок "Адмиралтейскими верфями" контракт предусматривает обучение вьетнамских экипажей, а также поставку необходимого оборудования и технического имущества.

Первая и вторая лодки вьетнамской серии HQ-182 "Ханой" и HQ-183 "Хошимин" в апреле 2014 года вошли в состав 189-й бригады подводных сил ВМС Вьетнама. Их доставка в Камрань осуществлена с помощью нидерландского лихтеровоза. Третья субмарина "Хайфон" была доставлена во Вьетнам в конце января 2015 года.

Для подготовки экипажей вьетнамских подводных лодок в Камрани при содействии петербургского ОАО "Концерн "НПО "Аврора" создан учебный центр. Это предприятие разработало пять систем для этих лодок, и в частности, автоматизированную информационно-управляющую систему "Лама", систему управления подводной лодкой "Палладий", систему управления маневрированием "Пирит".

По данным проектировщиков, эти лодки благодаря низкому уровню шумности способны обеспечить гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей с большой дистанции с помощью крылатых ракет Club (экспортное название "Калибров").

Скорость надводного хода лодок этого проекта - 17 узлов, скорость подводного хода - 20 узлов, рабочая глубина погружения - 240 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - 3950 тонн.

Теги: Вьетнам, Россия
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