Обама покинул Белый дом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Барак Обама в пятницу покинул Белый дом, чтобы позже в пятницу передать полномочия своему преемнику - Дональду Трампу, сообщают американские СМИ.

Согласно традиции, Обама оставил в рабочем кабинете письмо для следующего президента. О его содержании не сообщается.

Местное телевидение показало момент, когда Обама, видимо, оставляет это письмо, а затем - выходит из здания. На просьбу журналистов сказать напоследок что-нибудь американскому народу, Обама сказал: "Спасибо".

Вслед за президентом из Белого дома вышел и вице-президент - Джо Байден.