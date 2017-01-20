Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн

В пятницу 20 января в Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. На выборах, которые состоялись в ноябре 2016 года, миллиардер победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
На трибуну после ведущего церемонии выходит кардинал Тимоти Долан, который просит Бога дать нам мудрости.
Так, глава инаугурационного комитета сенатор Рой Блант произносит речь. Начинает с экскурса в историю и долго говорит о Рональде Рейгане, который перенес инаугурацию на место, на котором она проходит и сегодня, - у западного крыла Капитолия.
Ведущий церемонии предлагает всем собравшимся сесть, церемония инаугурации началась!
На трибуну спускается избранный президент США Дональд Трамп!
На трибуну выходят Барак Обама и Майк Пенс. Скоро начнется главное!
Вот как сейчас у Капитолия
Así se ve el National Mall momentos antes de la juramentación de @realDonaldTrump. #TrumpDía1 #Inauguration pic.twitter.com/4iSy84FJVi— Al Punto Univision (@AlPunto) 20 января 2017 г.
На трибуну спускается Мелания Трамп.
WATCH: Melania Trump and Karen Pence at dais for Donald Trump's #Inauguration: https://t.co/XAoJOYoq3O pic.twitter.com/EwfGOzZeJ8— Good Morning America (@GMA) 20 января 2017 г.
И Мишель Обама!
First Lady Michelle Obama arrives for the #inauguration of President-elect Donald Trump pic.twitter.com/6zuEkBnamG— The Telegraph (@Telegraph) 20 января 2017 г.
Некоторые гости церемонии, в том числе дети Трампа, спустились на трибуну, где будет проходить инаугурация.
The Trump children have made an entrance. Ivanka and Tiffany take to the #inauguration stage along with Don Jr, Eric, and Barron pic.twitter.com/9TpIbOBcoi— The Telegraph (@Telegraph) 20 января 2017 г.
Очень много людей собрались у Капитолия (по предварительным оценкам, будет 900 тысяч человек!)
The #Inauguration crowd is impressive pic.twitter.com/pCRT7DfgRQ— Jenna Abrams (@Jenn_Abrams) 20 января 2017 г.
В то же время, как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, одетые во все черное противники Трампа бьют в Вашингтоне витрины и стекла машин, Кроме того, на улицах продолжаются выступления недовольных будущим американским президентом и массовые протесты. Данных о пострадавших не поступало.
There are so many protestors that police have given up removing them from at least two #inauguration checkpoints. pic.twitter.com/AGEWgll4rS— ✊ #DisruptJ20 ✊ (@DisruptJ20) 20 января 2017 г.
Трамп и Обама прибыли на капитолийский холм в центре Вашингтона, где будет проходить инаугурация.
Незадолго до них на церемонию прибыли уходящий и будущий вице-президенты - Джо Байден и Майк Пенс.
Так! Трамп и Обама покинули Белый дом после чаепития и отправились на инаугурацию.
President Barack Obama and President-elect Donald Trump leave the White House and head for the #inauguration pic.twitter.com/VgqClGHXXn— The Telegraph (@Telegraph) 20 января 2017 г.
СМИ уже обвинили Меланию в том, что она позаимствовала идею наряда у Джеки Кеннеди!
Melania Trump dons powder blue Ralph Lauren suit, harkening back to Jacqueline Kennedy Onassis' iconic style https://t.co/HPXAPwvig9 pic.twitter.com/xpi7ayBdKH— CNN (@CNN) 20 января 2017 г.
Пока гости собираются, можно обсудить платье Мелании. Ранее несколько дизайнеров, работавших с Мишель Обамой, в том числе Том Форд и Софи Телле, отказались одевать супругу будушего президента США. Таблоиды обсуждали, в наряде от какого кутюрье Мелания появится на инаугурации. Оказалось, что в платье и жакете от Ralph Lauren.
Future First Lady Melania Trump's dress for #Inauguration Day is a custom design by American designer Ralph Lauren. https://t.co/8eKdf6ovY8 pic.twitter.com/NuVhtUicJA— ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.
Какая концентрация экс-президентов США в одном месте!
Кроме того, журналисты заметили на инаугурации еще одного кандидата от демократов на минувших выборах Берни Сандерса и экс-президента США Джорджа Буша-младшего.
Bernie Sanders arrives at the inaugural swearing-in ceremony https://t.co/YpuCylp4Iz #inauguration https://t.co/SJ2rZXHaLM— CNN (@CNN) 20 января 2017 г.
И снова переносимся в Вашингтон. На инаугурацию Трампа прибыла кандидат от демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон с супругом Биллом Клинтоном.
Hillary Clinton has arrived at Donald Trump’s inauguration (@gettyimages) pic.twitter.com/j9GcmwGZeu— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 20 января 2017 г.
Ранее Трамп в своем твиттере неоднократно ругал программу (в которой ругают его) как "несмешную". В ответ на это Болдуин вложил такую фотографию (что бы это ни значило).
Кстати, об Алеке Болдуине, который изображает Трампа в комедийном теле шоу Saturday Night Live (примерно так).
Пока уходящий и избранный президенты США пьют чай в Вашингтоне, в Нью-Йорке все не так спокойно. Мэр города и известные актеры, в том числе Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, а также режиссер Майкл Мур, вышли на акцию против Трампа.
И это не единственная интрига. Ранее, согласно традиции, Обама оставил в рабочем кабинете письмо для следующего президента. О его содержании не сообщается.
Обама с супругой уже встретили Трампа с супругой на входе в Белый дом, и пригласили их на чаепитие. Отмечается, что Мишель Обама вручили Мелании Трамп завернутый в голубую бумагу подарок (что внутри?).
Традиционно в США инаугурации проходят по одному и тому же сценарию уже в течение последних 200 лет, и этот сценарий претерпевал лишь незначительные изменения.
Дональд Трамп с супругой Меланией уже посетил богослужение в Епископальной церкви святого Иоанна, которая расположена в непосредственной близости от Белого дома.
Затем он направился в Белый дом на чаепитие в компании уходящего президента США Барака Обамы.