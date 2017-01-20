Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн

18:17

Традиционно в США инаугурации проходят по одному и тому же сценарию уже в течение последних 200 лет, и этот сценарий претерпевал лишь незначительные изменения.

Дональд Трамп с супругой Меланией уже посетил богослужение в Епископальной церкви святого Иоанна, которая расположена в непосредственной близости от Белого дома.

Затем он направился в Белый дом на чаепитие в компании уходящего президента США Барака Обамы.