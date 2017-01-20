Главные новости
В миреИнаугурация Дональда Трампа. ОнлайнВ миреSamsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7СпортШипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Италии
В мире

Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн

Сегодня состоится торжественное вступление в должность 45-го президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов

Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн
Фото: Reuters

В пятницу 20 января в Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. На выборах, которые состоялись в ноябре 2016 года, миллиардер победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

19:37

На трибуну после ведущего церемонии выходит кардинал Тимоти Долан, который просит Бога дать нам мудрости.

19:35

Так, глава инаугурационного комитета сенатор Рой Блант произносит речь. Начинает с экскурса в историю и долго говорит о Рональде Рейгане, который перенес инаугурацию на место, на котором она проходит и сегодня, - у западного крыла Капитолия.

19:34

Ведущий церемонии предлагает всем собравшимся сесть, церемония инаугурации началась!

19:32

На трибуну спускается избранный президент США Дональд Трамп!

19:26

На трибуну выходят Барак Обама и  Майк Пенс. Скоро начнется главное!

19:25

Вот как  сейчас у Капитолия 

19:22

На трибуну спускается Мелания Трамп.

19:18

И Мишель Обама!

19:15

Некоторые гости церемонии, в том числе дети Трампа, спустились на трибуну, где будет проходить инаугурация.

19:10

Очень много людей собрались у Капитолия (по предварительным оценкам, будет 900 тысяч человек!)

19:05

В то же время, как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев,  одетые во все черное противники  Трампа бьют в Вашингтоне витрины и стекла машин,  Кроме того, на улицах продолжаются выступления недовольных будущим американским президентом и массовые протесты. Данных о пострадавших не поступало.

19:04

Трамп и Обама прибыли на капитолийский холм в центре Вашингтона,  где будет проходить инаугурация.

Незадолго до них на церемонию прибыли уходящий и будущий вице-президенты - Джо Байден и Майк Пенс.

18:55

Так! Трамп и Обама покинули Белый дом после чаепития и отправились на инаугурацию.

18:52

СМИ уже обвинили Меланию в том, что она позаимствовала идею наряда у Джеки Кеннеди!

18:49

Пока гости собираются, можно обсудить платье Мелании. Ранее несколько дизайнеров, работавших с Мишель Обамой, в том числе Том Форд и Софи Телле,  отказались одевать супругу будушего президента США. Таблоиды обсуждали, в наряде от какого кутюрье Мелания появится на инаугурации. Оказалось, что в платье и жакете от Ralph Lauren.

18:46

Какая концентрация экс-президентов США в одном месте!

18:44

Кроме того, журналисты заметили на инаугурации еще одного кандидата от демократов  на минувших выборах Берни Сандерса и экс-президента США Джорджа Буша-младшего. 

18:40

И снова переносимся в Вашингтон. На инаугурацию Трампа прибыла кандидат от демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон с супругом Биллом Клинтоном.

18:38

Ранее Трамп в своем твиттере неоднократно ругал программу (в которой ругают его) как "несмешную". В ответ на это Болдуин вложил такую фотографию (что бы это ни значило).

18:33

Кстати, об Алеке Болдуине, который изображает Трампа в комедийном теле шоу Saturday Night Live (примерно так).

Tonight on NBC

A photo posted by Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) on

18:28

Пока уходящий и избранный президенты США пьют чай в Вашингтоне, в Нью-Йорке все не так спокойно.  Мэр города и известные актеры, в том числе  Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, а также режиссер Майкл Мур,  вышли на акцию против Трампа.

18:26

И это не единственная интрига. Ранее, согласно традиции, Обама оставил в рабочем кабинете письмо для следующего президента. О его содержании не сообщается.

18:22

Обама с супругой уже встретили  Трампа с супругой на входе в Белый дом, и пригласили их на чаепитие. Отмечается, что Мишель Обама вручили Мелании Трамп завернутый в голубую бумагу  подарок (что внутри?).

18:20
Избранный президент США Дональд Трамп с супругой прибыли в Белый дом на встречу с действующим президентом США Бараком Обамой
Избранный президент США Дональд Трамп с супругой прибыли в Белый дом на встречу с действующим президентом США Бараком Обамой
Фото: AP/ТАСС

18:17

Традиционно в США инаугурации проходят по одному и тому же сценарию уже в течение последних 200 лет, и этот сценарий претерпевал лишь незначительные изменения.

Дональд Трамп с супругой Меланией уже посетил богослужение в Епископальной церкви святого Иоанна, которая расположена в непосредственной близости от Белого дома.

Затем он направился в Белый дом на чаепитие в компании уходящего президента США Барака Обамы.

Теги: США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7
По данным источников The Wall Street Journal, смартфоны перегревались из-за неправильного размера батарейПодробнее
ФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспеченияФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспечения
С его помощью, по данным спецслужбы, россиянин смог украсть $5 млн у частных лиц и финансовых организацийПодробнее
Германия и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7Германия и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7
Итальянские СМИ ранее сообщали, что Рим рассматривает возможность пригласить РФ на саммит в ТаорминеПодробнее
Итальянские спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной отелеИтальянские спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной отеле
Спасатели имеют возможность переговариваться с ними; для эвакуации потерпевших вылетели вертолетыПодробнее
Асад возложил на США часть ответственности за взятие боевиками ПальмирыАсад возложил на США часть ответственности за взятие боевиками Пальмиры
По словам сирийского лидера, "Исламское государство" зарождалось и развивалось под присмотром ВашингтонаПодробнее
В США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страныВ США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страны
В то время как Дональд Трамп благодарит своих сторонников за поддержку, в Белом доме меняется команда и семейные фотографииПодробнее
Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человек
Специалистов беспокоит, что к 2020 году более 4 млн китайских мужчин не смогут найти себе спутниц жизниПодробнее
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в МельбурнеАвтомобиль въехал в толпу пешеходов в Мельбурне
Три человека погибли, ранено не меньше 20 человек; водитель задержанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИнаугурация Дональда Трампа. ОнлайнВ миреSamsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7СпортШипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в ИталииЭкономикаПесков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке
Фотохроника 20 января
В здании НИИ микрохирургии имени Бурденко произошел пожар
Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"
На подпись Порошенко направлен закон о допуске иностранных военных на Украину
Взрыв произошел в жилом доме под Парижем
Минприроды пообещало пересмотреть новые правила заготовки древесины
Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи