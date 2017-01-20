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Британский эсминец впервые за 10 лет зайдет в украинский порт

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон, который находится с визитом в Киеве, сообщил, что в этом году планируется заход в порт Одессы британского эсминца.

"Это будет первый за последние 10 лет визит в Украину корабля Великобритании", - цитирует Фэллона сайт украинского минобороны.

Он подчеркнул, что Великобритания предоставляет помощь Вооруженным силам Украины.

"Во время нашей встречи с министром обороны Украины мы имели возможность обсудить состояние реализации всех совместных проектов, а также приняли решение о дальнейшем расширении нескольких из них. В частности, речь идет о проекте привлечения инструкторов из Великобритании к подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также расширении этого проекта на все виды Вооруженных сил. Принято решение о продлении программы подготовки с апреля текущего года по март 2018 года", - рассказал Фэллон.

Теги: Украина, Великобритания
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