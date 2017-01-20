Администрация Трампа пообещала не допустить военного превосходства других стран

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Администрация нового президента США Дональда Трампа будет стремиться к усилению военной мощи страны, говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

"Наша военная сила нуждается в любых активах, которые есть в ее распоряжении, чтобы защитить Америку. Мы не можем позволить другим нациям превзойти нашу военную мощь. Администрация Трампа будет стремиться к наиболее высокому уровню боевой готовности", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что США стремятся к тому, чтобы установить дружеские отношения с теми странами, отношения с которыми раньше были враждебными.

"Мир должен знать, что мы не ищем врагов за рубежом, и что мы всегда рады тому, когда старые враги становятся друзьями, а старые друзья становятся союзниками", - говорится в обнародованной программе.

Кроме того, в программе говорится об экономических планах новой администрации, в частности, Белый дом рассчитывает, что активная добыча сланцевого газа и сланцевой нефти поможет вернуть американцам процветание.