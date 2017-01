Трамп подписал указ об изменениях в реформе здравоохранения Obamacare

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу вечером за своим рабочим столом в Овальном кабинете в Белом Доме несколько документов, касающихся кабинета министров и программы Obamacare, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент подписал документы, позволяющие Мэттису и Келли принять присягу, а также указ по Obamacare", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Спайсера.

Он разместил в микроблоге фотографию, на которой Джеймс Мэттис, который ранее был утвержден Сенатом на пост главы Пентагона, принимает присягу перед вице-президентом Майком Пенсом.

