Трамп подписал указ об изменениях в реформе здравоохранения Obamacare

Президент США Дональд Трамп (в центре) и вице-президент Майк Пенс (слева) во время подписания документов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу вечером за своим рабочим столом в Овальном кабинете в Белом Доме несколько документов, касающихся кабинета министров и программы Obamacare, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент подписал документы, позволяющие Мэттису и Келли принять присягу, а также указ по Obamacare", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Спайсера.

Он разместил в микроблоге фотографию, на которой Джеймс Мэттис, который ранее был утвержден Сенатом на пост главы Пентагона, принимает присягу перед вице-президентом Майком Пенсом.

The @VP has sworn in John Kelly as the Secretary of Homeland Security #Inauguration pic.twitter.com/87GQyZ9zob — Sean Spicer (@seanspicer) 21 января 2017 г.

Представитель Белого дома добавил, что на следующей неделе состоится первое еженедельное обращение Дональда Трампа к нации.

Кроме того, Спайсер рассказал журналистам, что глава США подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" - закон экс-президента Барака Обамы о защите пациентов и доступной медицинской помощи. При этом он воздержался от ответа на вопрос о деталях документа.