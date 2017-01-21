Что случилось этой ночью: суббота, 21 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Вашингтоне прошел процесс инаугурации Дональда Трампа. Торжественная речь 45-го президента США была посвящена экономическому протекционизму в стране, патриотическим чувствам всех ее граждан и обещаниям сделать Америку великой снова. Параллельно церемонии инаугурации в столице США проходили акции протеста — противники избранного президента США Трампа в Вашингтоне били витрины и стекла машин, — итогом которых стало задержание двух сотен их участников. Одним из задержанных оказался корреспондент российского телеканала RT — позже его освободили. Сам Трамп в это время прошел часть пути от здания конгресса в Белый дом, приветствуя сторонников, среди которых оказались люди с флагом России. Он также поблагодарил Билла и Хиллари Клинтонов за присутствие на инаугурации и стал номинальным владельцем аккаунта @POTUS в твиттере.

- Сразу же после инаугурации президент Трамп подписал несколько указов. Один из документов внес изменения в реформу медицинского страхования Obamacare — одного из главных пунктов работы предыдущего главы США Барака Обамы. Представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, как изменится система медстраховки в США.

- Вместе с новым президентом в США начала формироваться его администрация. Сенат утвердил генералов Джеймса Мэттиса и Джона Келли в качестве министров обороны и внутренней безопасности США соответственно. Новый глава Пентагона пообещал настроить работу вооруженных сил на более тесное сотрудничество с международными альянсами, а также на эффективное использование средств. Также сенаторы в понедельник проведут дебаты вокруг кандидатуры Майка Помпео на пост директора ЦРУ.

- Американские ВВС уничтожили около сотни исламистов в сирийском тренировочном лагере в ходе авианалета. Лагерь, согласно информации Пентагона, готовил боевиков с 2013 года.