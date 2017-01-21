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ДТП с участием автобуса в Италии привело к гибели 16 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 16 человек погибли в результате ДТП с участием венгерского автобуса в Вероне на северо-востоке Италии, сообщает в субботу телеканал Rai24.

В общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу.

Среди пассажиров также была группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в Будапешт.

По данным телеканала, автобус врезался в столб, после чего начался пожар.

Теги: Италия
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