ДТП с участием автобуса в Италии привело к гибели 16 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 16 человек погибли в результате ДТП с участием венгерского автобуса в Вероне на северо-востоке Италии, сообщает в субботу телеканал Rai24 .

В общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу.

Среди пассажиров также была группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в Будапешт.

По данным телеканала, автобус врезался в столб, после чего начался пожар.