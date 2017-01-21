Российские военные обезвредили в Алеппо 25 тысяч взрывных устройств

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сводный отряд противоминного центра Минобороны (пункт постоянной дислокации - Нахабино) при разминировании сирийского Алеппо обезвредил 25 тысяч взрывных устройств, в том числе свыше половины - самодельных, сообщил заместитель начальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и военно-научной работе полковник Руслан Аллахвердиев.

"Там разминированы свыше 2 тысяч гектаров территории, 680 км дорог, 3,5 тысяч объектов", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В Сирии мы выполняем в первую очередь гуманитарную миссию, - напомнил он. - Мы в краткие сроки разминировали ранее Пальмиру. Без потерь".

"За период работы в Пальмире были очищены от взрывных устройств 825 гектаров, обезврежены свыше 18 тысяч взрывных устройств, фугасов, в том числе установленных на неизвлекаемость", - сказал офицер.

Он констатировал, что "методы работы боевиков со времени войны в Афганистане значительно развились". "Сейчас они больше пользуются самодельными взрывными устройствами, изготовленными на основе боеприпасов. Развивается изощренность в способах подрыва и закладки", - отметил военный.

"Поэтому приходится разрабатывать контрмеры для проведения работ по разминированию", - сказал офицер.