По меньшей мере 16 человек погибли в аварии школьного автобуса в Италии

Автобус с венгерскими школьниками врезался в опору эстакады и загорелся

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Автобус с венгерскими школьниками попал в аварию и загорелся на севере Италии, сообщает Associated Press. Погибли по меньшей мере 16 человек.

По данным агентства, 39 человек выжили, многие получили серьезные травмы. В частности, один из пострадавших находится в коме в критическом состоянии.

Пока не ясно, что именно стало причиной ДТП: двигавшийся ночью автобус врезался в опору эстакады на дороге близ Вероны. Другие автомобили в аварии не участвовали.

По данным венгерского МИД, водитель потерял управление, врезался в заграждение, а затем в опору. После чего автобус загорелся. Следователи заявляют, что на месте аварии нет следов торможения.

Между тем СМИ сообщают, что водитель следовавшего за автобусом грузовика заметил, что у того какие-то проблемы с колесом и попытался предупредить об этом, но не успел.

Школьники из Венгрии возвращались на родину после каникул на горнолыжном курорте во Франции.