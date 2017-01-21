Минтранс РФ направил в правительство предложения по открытию рейсов в Каир

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минтранс России направил в правительство предложения по открытию регулярных рейсов в Каир, сообщил журналистам глава ведомства Максим Соколов.

"Да, - ответил министр на соответствующий вопрос. - По чартерам (чартерным рейсам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - ИФ) еще нет. Группа только приехала, она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют".

Вместе с тем он добавил, что открытие рейсов между Москвой и столицей Египта - "вопрос ближайшего, недалекого будущего".

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение РФ приняла после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.