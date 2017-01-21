Украинские пограничники нашли военный груз в направляющемся в Иран самолете

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Экспертиза подтвердила, что обнаруженные пограничниками в аэропорту "Киев" (Жуляны) комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу (ПТРК) "Фагот", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

19 января в пункте пропуска аэропорта "Киев" (Жуляны) в ходе осмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, пограничный наряд выявил 17 ящиков с грузом, на который не было каких-либо товаросопроводительных документов, и они не были внесены в бортовой журнал.

В результате осмотра в трех ящиках были обнаружены комплектующие к ПТРК "Фагот". В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам.