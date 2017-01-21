Украинские спецслужбы объявили о предотвращении покушения на депутата

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о предотвращении покушения на жизнь народного депутата Украины.

"Вчера в Киеве предупреждено совершение резонансного преступления - покушение на жизнь народного депутата", - сказал Грицак на брифинге в субботу в Киеве.

Он сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека.

По словам главы СБУ, покушение должно было быть совершено с применением самодельного взрывного устройства. При этом рассматривались два варианта - подложить взрывчатку под автомобиль или чтобы бомба сдетонировала по пути следования автомашины.

Фамилию депутата, на которого готовилось покушение, глава СБУ не назвал.

При этом Грицак утверждает, что к подготовке покушения причастны российские спецслужбы и что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления.