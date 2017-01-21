Спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Астану для участия в переговорах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии в Астану прибыл спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"Спецпосланник ООН прибыл в Астану", - подтвердил Жайнаков по телефону.

Ранее сообщалось, что в субботу в Астану прибыли делегации Турции, России и Ирана. Также во встрече примет участие посол США в Казахстане как делегат своей страны. Переговоры должны начаться 23 января в середине дня. Первый раунд межсирийских переговоров завершится во вторник.