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Спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Астану для участия в переговорах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии в Астану прибыл спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"Спецпосланник ООН прибыл в Астану", - подтвердил Жайнаков по телефону.

Ранее сообщалось, что в субботу в Астану прибыли делегации Турции, России и Ирана. Также во встрече примет участие посол США в Казахстане как делегат своей страны. Переговоры должны начаться 23 января в середине дня. Первый раунд межсирийских переговоров завершится во вторник.

Теги: Сирия, ООН, Астана, Казахстан, Турция, Россия, Иран
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