Организаторы марша женщин в Вашингтоне изменили маршрут шествия

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Организаторы марша женщин в Вашингтоне поменяли маршрут из-за большого количества протестующих у Белого дома, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Изначально планировалось завершить акцию протеста на лужайке перед Белым домом. Однако несколько сотен тысяч человек не смогут там поместиться. Городские власти сослались на заполненность центральных районов толпами людей и предложили перенести маршрут.

По оценкам одного из чиновников, в центре Вашингтона могут находится до полумиллиона человек. Однако из-за низкой облачности невозможно провести аэрофотосъемку и оценить точное количество.