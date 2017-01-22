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Более 10 человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 человек стали жертвами крушения поезда в индийском штате Андра Прадеш, сообщила в воскресенье BBC News.

Несколько десятков человек получили ранения разной степени тяжести.

Состав из локомотива и семи вагонов сошел с путей у станции Кунеру на востоке Индии. По словам главы железных дорог Восточного побережья, на месте происшествия работают спасатели. Многие пассажиры оказались заблокированы внутри вагонов. Высока вероятность, что число погибших возрастет.

Поезд сошел с рельсов в субботу вечером. На момент написания текста неизвестно, что стало причиной крушения.

Теги: Индия
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