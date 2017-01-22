Верховный суд Ирана подтвердил законность смертного приговора нефтяному магнату

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Смертный приговор в отношении иранского миллиардера нефтяного магната Бабака Занджани будет исполнен.

Представитель суда Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи сообщил на пресс-конференции в воскресенье в Тегеране, что Верховный суд страны подтвердил законность вердикта суда и что Занджани официально уведомлен о вынесенном в отношении него смертном приговоре.

Занджани был арестован 30 декабря 2013 года по обвинению в растрате двух миллиардов евро нефтяных доходов страны. Он был признан виновным в казнокрадстве, отмывании денег и мошенничестве, сообщили иранские СМИ.

Состояние 41-летнего Бабака Занджани оценивается в 14 млрд долларов, его считают одним из богатейших людей Ирана.