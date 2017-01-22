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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали бои в районе Донецкой фильтровальной станции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Зам главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал вопиющими случаи боестолкновений сторон в районе Саханки и Донецкой фильтровальной станции во время посещения этих мест миссией организации.

"Я могу подтвердить, что мы слышали боестолкновения возле Саханки, а также в районе Донецкой фильтровальной станции между Авдеевкой и Ясиноватой... Это действительно вопиющие случаи, когда факты нарушения сторонами того, что они должны были сделать, на лицо. СММ продолжает фиксировать несоблюдение сторонами соглашений... Мы регулярно сотрудничаем с специального центра по координации и контролю (СЦКК), чтобы основываясь на наших наблюдениях они предприняли шаги, чтобы улучшить ситуацию", - сказал на пресс-конференции в воскресенье первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

При этом , по его данным, по сравнению с прошедшей неделей число нарушений снизилось.

"Если сравнить ситуацию на запад от Горловки, то снижение нарушений режима прекращения огня там существенно, по сравнению с прошлой неделей. Но нарушения режима прекращения огня не зависят от присутствия ОБСЕ, а только от желания сторон прекратить огонь", - сказал он.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, Донецк
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