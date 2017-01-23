Samsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7

Как и предполагалось, проблемы были вызваны особенностями конструкции аккумуляторов, а также недочетами в процессе сборки

Человек в костюме Galaxy Note 7 во время празднования Хеллоуина в Токио

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Samsung официально назвала конструкцию аккумуляторов и недочеты в процессе сборке причиной самопроизвольных возгораний Galaxy Note 7. Видеозапись пресс-конференции, посвященной результатам расследования, опубликована на сайте компании.

Инженеры Samsung вместе с независимыми экспертами обследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, проверили аппаратную и программную составляющие Galaxy Note 7, сборку и доставку в магазины. Компания принесла извинения покупателям, бизнес-партнерам и мобильным операторам, пообещав ввести многоуровневый протокол безопасности и впредь не допустить возникновения подобных проблем.

В сентябре 2016 года, через два месяца после старта продаж, Samsung пришлось отозвать более 2,5 млн смартфонов из-за участившихся случаев возгораний и взрывов. Galaxy Note 7 был снят с производства. Ущерб Samsung от этого скандала оценивается примерно в $5 млрд.