Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по целям ИГ в Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по целям "Исламского государства" (запрещено в России) в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ.

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли очередной групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ.

"Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим (Сирия). "После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.