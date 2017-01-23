В украинском движении Femen заявили о прекращении его существования

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Украинского движения Femen не существует с 2015 года, рассказала его активистка Яна Жданова изданию "Апостроф".

"Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет (...) Сейчас Femen - это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют. Люди используют свое тело в арте, политической борьбе как способ выразить свою политическую позицию", - сказала активистка. Она отметила, что, хотя проводятся отдельные акции в разных странах, они имеют мало общего с Femen.

Жданова добавила, что распад движения был вызван появления в нем "самопровозглашенных лидеров" и тем, что "все перессорились, не поделили власть и влияние, начали говорить "а мы круче", "нет, я круче, я лидер".

Femen - возникшее на Украине движение, участницы которого на акциях протеста обнажают грудь. Выступают за права женщин, а также в поддержку широкого круга политических свобод.