Португальские ВМС прекратили слежение за российской авианосной группой в Атлантике

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Португальские военные корабли прекратили слежение за авианосной ударной группой Северного флота, возвращающейся на базу в Североморск, после ее выхода из вод эксклюзивной экономической зоны страны на Атлантике. Об этом сообщило в понедельник командование ВМС страны.

По данным ВМС Португалии, в составе российской корабельной группы идут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий", эсминец "Александр Шабалин", танкер "Лена", судно снабжения "Сергей Осипов" и буксир "Николай Чикер".

В сообщении отмечается, что российские корабли вошли в эксклюзивную экономическую зону Португалии в 22:00 по Москве в пятницу к югу страны, где их встретили и затем сопровождали патрульный корабль "Фигейра-да-Фош", а также два патрульных катера.

У западного побережья страны к сопровождению российской группы присоединился также фрегат "Бартоломеу Диаш". Все они сопровождали российскую авианосную группу до 01:00 по московскому времени в понедельник, когда корабли Северного флота покинули эксклюзивную экономическую зону Португалии к северу от ее побережья.

В сообщении отмечается также, что в настоящее время за российской авианосной группой наблюдение ведут корабли других стран-членов НАТО.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что авианосная группа покидает Средиземное море в рамках сокращения группировки Вооруженных сил РФ в Сирии.