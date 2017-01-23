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Авиация РФ и Турции нанесла совместные удары по ИГ в провинции Алеппо

Как сообщили в российском Минобороны, были поражены 22 цели

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Боевая авиация России и Турции провела очередную совместную воздушную операцию против боевиков террористической группировки ИГ ("Исламское государство" - запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эль-Баб сирийской провинции Алеппо, сообщает в понедельник Минобороны России.

"К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались три ударных самолета Воздушно-космических сил России, а также четыре самолета ВВС Турции. Всего было поражено 22 цели", - сказано в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Уточняется, что эта совместная операция была проведена 21 января. От ВКС России в ней задействовались два самолета Су-24М, один бомбардировщик Су-34. От ВВС Турции два самолета F16 и два F4.

Кроме того, 22 января ВКС России и силы международной коалиции нанесли удар по боевикам ИГ в районе населенного пункта Эль-Баб.

"22 января командованием авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим от американской стороны по "прямой линии" из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары", - сказано в сообщении Минобороны.

В результате совместной операции уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой.

Теги: Сирия, Алеппо
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