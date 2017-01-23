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Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства

Ранее Трамп называл заключенное при Обаме соглашение катастрофическим для США

Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства, сообщает агентство Associated Press.

"То, что мы сейчас сделали - большое дело для американских рабочих", - заявил он после подписания документа.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства, которое он называл "потенциально катастрофическим для США. Вместо этого он обещал "договариваться о справедливых двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и промышленность обратно на американские берега".

Целью подписания договора о ТТП являлось создание зоны свободной торговли АТР с участием 12 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили, Японии, на долю которых приходится порядка 40% общего объема мировой торговли. В феврале 2016 года соглашение было подписано 12 государствами региона.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал подписать указы об изменении политики США в сфере внешней торговли в первые дни на посту президента США.

Как ожидается, в ближайшее время он официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году. В минувшее воскресенье Трамп сообщил, что намерен начать переговоры с лидерами двух стран о модификации соглашения.

Теги: Транстихоокеанское партнерство
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