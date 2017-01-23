Иракские правительственные войска освободили восточную часть Мосула

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Иракская армия освободила восточные районы Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление военных.

"Вооруженные силы добились успеха в полном освобождении левого берега города Мосул после того, как противник понес тяжелые потери в живой силе и технике", - цитирует телеканал заявление министерства обороны Ирака.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами города.