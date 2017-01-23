Вашингтон и Москва пока не договорились о телефонном разговоре Путина и Трампа

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Договоренность о возможном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не достигнута, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Насколько мне известно, этого пока не произошло", - сказал он в понедельник на брифинге. Он не назвал примерные сроки предполагаемой встречи.

В последний рай Путин и Трамп общались по телефону вскоре после выборов президента США. Это случилось 14 ноября. Тогда Трамп звонил десяткам лидеров разных стран. В разговоре президенты обсудили налаживание отношений между Россией и США.