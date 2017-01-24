ЕСПЧ не нашел дискриминации в принципах вынесения пожизненных приговоров в РФ

Страсбургский суд не усмотрел дискриминации в УК РФ по признаку пола и возраста при назначении пожизненных приговоров

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановила, что законодательство России в области вынесения пожизненных приговоров не является дискриминационным, говорится в пресс-релизе суда.

На слушаниях во вторник Большая палата не удовлетворила жалобу на дискриминацию на базе пола и возраста, поданную в ЕСПЧ россиянами Асланом Хамтоху и Артемом Аксенчуком, которые отбывают пожизненное наказание в Ямало-Ненецком округе.

Суд постановил, что нарушений статьи 14 (запрет дискриминации) и 5 (право на свободу и безопасность) Европейской конвенции по правам человека по данному делу не было.

Истцы, осужденные по статье 57 УК РФ (пожизненное наказание за совершение особо тяжких преступлений), подали жалобу в связи с дискриминацией, так как данная статья запрещает пожизненные приговоры для женщин и лиц моложе 18 лет и старше 65 лет.

"Суд счел законными основания, на которых осуществлялся разный подход к назначению наказания истцам и другим категориям нарушителей", - отметили в ЕСПЧ.