Слежение за авианосной группой РФ обойдется Великобритании более чем в миллион фунтов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Операция по слежению за российской авианосной группой, которая по пути на базу в Североморск в ближайшее время будет проходить вдоль британских берегов, обойдется королевскому флоту в более чем миллион фунтов стерлингов.

Согласно данным, полученным британскими журналистами на запрос в соответствии с законом о свободном доступе к информации, в прошлом году, когда российские корабли следовали в Сирию, такая операция обошлась Королевскому ВМФ Великобритании почти в 1,4 млн фунтов стерлингов.

Эта сумма складывается в основном из заработной платы экипажей и расходов на топливо и обслуживание.

Газета Portsmouth News напоминает, что в октябре 2016 года для слежения за российской авианосной ударной группой, в которую входил авианосец "Адмирал Кузнецов", были направлены фрегат "Ричмонд", который эскортировал корабли ВМФ России по пути из Норвежского моря до британских берегов, а также эсминец "Данкан", который встречал их на юге Англии.

Ожидается, что уже во вторник британские корабли приступят к сопровождению российской авианосной группы, которая возвращается из похода в Средиземное море. Для этой миссии, в частности, британское командование задействовало один эсминец и один фрегат.

В настоящее время корабли группы находятся на подходе к Ла-Маншу.