ООН соберет $8 млрд в помощь пострадавшим от войны сирийцам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В ООН заявили, что организации потребуется $8 млрд для оказания жизненно необходимой помощи миллионам сирийцев как на родине, так и беженцам, бежавшим в соседние страны, сообщают во вторник западные СМИ. "Кризис в Сирии остается самым сложным, неопределенным и жестоким в мире", - цитируют СМИ слова заместителя генсека ООН Стивен О'Брайен.

О сборе первой части средств в размере $4,63 млрд для 5 млн сирийцев, - 70% из которых женщины и дети - было объявлено на хельсинкской гуманитарной конференции по ситуации в Сирии. По информации СМИ, отдельное обращение о сборе еще $3,4 миллиардов для финансирования гуманитарной помощи для 13,5 млн сирийцев, оставшихся на родине, уже подготовлено.

При этом О'Брайен пояснил, что в ООН опасаются усугубления ситуации в Сирии. "Даже если мир установится (в Сирии - ИФ) с сегодняшней полуночи, гуманитарные нужды в Сирии будут актуальными ещё долгое время", - пояснил он.