В Австрии предложили надеть электронные браслеты на вернувшихся из Сирии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Австрии Ганс Питер Доскозил во вторник предложил использовать электронные браслеты для контроля за гражданами, вернувшимися из Сирии и подозреваемыми в связях с террористами.

"Существует несколько планов... Возможность использования электронных браслетов, которые крепятся на ногу, для тех, кто представляет потенциальную угрозу, несомненно, будет рассматриваться", - сказал Доскозил в эфире австрийского радио.

"Я определенно думаю, что было бы уместно, если бы такие люди находились под контролем, а власти бы знали, что они делают и с кем встречаются. Это очень важно", - сказал он.

Это предложение выдвинуто в рамках нового пакета антитеррористических мер. Кроме того, власти Австрии собираются усилить контроль на границах и увеличить количество камер видеонаблюдения в стране