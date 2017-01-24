В Австрии предложили надеть электронные браслеты на вернувшихся из Сирии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Австрии Ганс Питер Доскозил во вторник предложил использовать электронные браслеты для контроля за гражданами, вернувшимися из Сирии и подозреваемыми в связях с террористами.
"Существует несколько планов... Возможность использования электронных браслетов, которые крепятся на ногу, для тех, кто представляет потенциальную угрозу, несомненно, будет рассматриваться", - сказал Доскозил в эфире австрийского радио.
"Я определенно думаю, что было бы уместно, если бы такие люди находились под контролем, а власти бы знали, что они делают и с кем встречаются. Это очень важно", - сказал он.
Это предложение выдвинуто в рамках нового пакета антитеррористических мер. Кроме того, власти Австрии собираются усилить контроль на границах и увеличить количество камер видеонаблюдения в стране