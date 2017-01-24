В мире

Брюссель напомнит жителям ЕС об их правах в качестве граждан союза

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Граждане стран Евросоюза более чем когда-либо раньше осведомлены о своих правах в качестве граждан ЕС, но, по мнению Еврокомиссии, этого пока недостаточно, и нужна широкая разъяснительная кампания.

Исполнительная коллегия ЕС представила во вторник третий отчет "О гражданстве ЕС" с оценкой того, насколько полно люди пользуются преимуществами союзного гражданства, которым они обладают наряду с гражданством национальным. В документе подведены итоги эволюции ситуации с 2014 года и представлены меры, направленные на то, чтобы граждане ЕС могли полнее пользоваться своими правами при трудоустройстве, поездках на отдых, учебе или участии в выборах.

"Мы хотим, чтобы граждане ЕС больше знали о своих правах и легче могли бы ими пользоваться", - заявила, представляя отчет журналистам, Член Европейской комиссии по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

В свою очередь, член Европейской комиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос отметил важность укрепления безопасности внутри ЕС и защиты его внешних границ.

"ЕС существует для его граждан и должен обеспечить, чтобы граждане ЕС могли в полной мере пользоваться своими правами и свободами во времена растущей глобализации и трансграничных проблем", - подчеркнул он.

Более четырех из пяти граждан ЕС, по данным Евробарометра за декабрь 2016 года, дорожат правом на свободное передвижение по территории союза, что позволяет им жить, работать, учиться и заниматься бизнесом в любом его месте.

Недостаток осведомленности проявляется, в частности, в том, что граждане ЕС, живя в другой стране союза, не в полной мере реализуют свое право голосовать на выборах в Европарламент и местные органы власти, многие не знают о праве на консульскую защиту.

В отчете говорится о намерении провести широкую информационную кампанию о гражданстве ЕС, активизировать диалог брюссельских институтов с гражданами.

Теги: ЕС
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