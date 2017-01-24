Трамп попросил нынешнего главу ФБР остаться на своей должности

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Директор ФБР Джеймс Коми сообщил своим подчиненым, что президент США Дональд Трамп попросил его не покидать свой пост, пишет во вторник американская газета The New York Times.

Газета отмечает, что Трамп и Коми встретились в январе в нью-йоркском небоскребе "Трамп-тауэр", где директор ФБР участвовал в разведывательном брифинге для Трампа. Именно тогда избранный президент США и обратился к нему с этой просьбой.

Представители ФБР и Белого дома отказались от комментариев по этому поводу, отмечает газета.

The New York Times напоминает, что по федеральным законам США директор ФБР назначается на должность сроком на 10 лет, что значительно превышает срок нахождения у власти одной администрации в США.