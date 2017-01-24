В регистр народонаселения Эстонии впервые внесена однополая семья

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Эстонии во вторник в регистр народонаселения страны впервые была внесена однополая семья.

Как рассказал в эфире эстонского телевидения Атс Йооритс (Ats Joorits), он был вынужден 30 лет назад покинуть страну и переехать в Швецию из-за трудностей, связанных с его сексуальной ориентацией. "Я бы так и остался жить в своем другом "я", если бы не уехал отсюда", - сказал он.

В Швеции он создал семью с другим мужчиной и захотел вернуться домой, но в 2015 году управа Харьюского (Harju) уезда отказалась вносить семью Йооритсов в регистр народонаселения. Таллинский административный суд поддержал решение местных властей, обосновав свое решение тем, что Эстония не признает однополые браки.

Однако Таллинский окружной суд как суд второй инстанции принял решение в пользу однополых супругов на основании, что лица, переселившиеся в Эстонию или получившие права гражданина Эстонии, должны быть внесены в регистр. Решение суда вступило в силу 28 декабря 2016 года, а 24 января семья была внесена в регистр народонаселения.