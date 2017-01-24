Президент Молдавии выступил за признание нейтралитета со стороны НАТО и РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Лидер Молдавии Игорь Додон намерен обсудить с руководством НАТО в начале февраля в Брюсселе ситуацию вокруг открытия офиса альянса в Кишиневе, поскольку выступает за нейтралитет своей страны, считает необходимым подписать соответствующую декларацию. По его словам, визит в Брюссель состоится 6-7 февраля. Он сказал, что попросил о встрече с руководством НАТО, чтобы иметь "искреннюю дискуссию о статусе нейтралитета".

"Идеально было бы подписать Декларацию о том, что НАТО признает нейтралитет Молдавии. Можно подписать и с другой стороной (с Россией - "ИФ"). Я не хочу находить друзей на Западе против России и в России против Запада. Мы не должны этого допустить, не должны иметь военные базы и иностранных войск на территории Молдавии. Я считаю, что Молдавия после решения приднестровского конфликта должна быть страной без иностранных войск - ни НАТО, ни России. Есть сейчас российские миротворцы, а после урегулирования конфликта никого не нужно будет. Я не хочу, чтобы молдаване стали пушечным мясом для кого-либо", - заявил Додон.

Он заявил, что по всем этим вопросам будет исходить из "интересов народа".

"Для меня неважно мнение политических элит, а важно мнение народа. Знаю, что будет непросто. Но я не собираюсь свернуть со своего пути. Будем добиваться или через референдумы или через парламентские выборы. Я всегда буду с народом, а народ выступает за нейтралитет, против НАТО, за Евразийский союз. Из этого и будем исходить", - сказал президент.

Отвечая на вопросы журналистов о том, сколько референдумов понадобится для решения всех вопросов, он выразил надежду, что "в нынешнем году обойдемся без референдумов".

"Они (парламент и правительство - "ИФ") боятся референдума. Это блеф, они знают, что этот номер не пройдет. Мы будем добиваться принятия тех решений, которых хочет народ", - подчеркнул Додон.

В ходе пресс-конференции он заявил, что намерен инициировать референдум, чтобы наделить президента правом роспуска парламента. По его словам, соответствующая законодательная инициатива будет направлена в парламент.

"Скорее всего, парламент отклонит это предложение. Тогда мы будем выходить с инициативой о проведении референдума по внесению соответствующих поправок в Конституцию", - подчеркнул президент.