В Минфине ФРГ назвали ошибкой допуск в Германию почти миллиона мигрантов

По словам министра финансов, Евросоюзу следует более рационально разместить их в странах-членах ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что правительство совершила ошибку, допустив в страну около миллиона мигрантов.

"Мы, политики, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки. Но на них надо учиться", - сказал он в интервью изданию Welt am Sonntag. При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры к тому, чтобы эти ошибки исправить.

Он сказал, что Евросоюзу следует более рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС, признав, однако, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах. Этим обусловлено стремление мигрантов осесть именно в Германии.

Он скептически оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.

Как заявил журналу Der Spiegel представитель германского правительства, канцлер ФРГ Ангела Меркель также не согласилась с решением Трампа о введении ограничений на въезд для граждан семи ближневосточных государств (Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Сомали и Йемен - ИФ).

"Канцлер уверена, что хотя активная борьба против терроризма является необходимостью, это не основание для того, чтобы подозревать всех людей определенного происхождения и веры", - сказал представитель правительства Германии.