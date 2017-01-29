Киев заявил о гибели трех военных в авдеевской промзоне под Донецком

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в воскресенье утром в результате артиллерийского обстрела и штурмовых действий противника у авдеевской промзоны (Донецкая область), сообщает представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"В результате сегодняшних боевых действий в районе авдеевской промзоны силы антитеррористической операции понесли потери: по состоянию на эту минуту имеем информацию о трех погибших украинских военнослужащих и одном раненом. Подчеркиваем: эти потери произошли с начала этих суток", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

Мотузяник отметил, что около 5:00 воскресенья в районе авдеевской промзоны неприятель начал интенсивную артиллерийскую подготовку и в 7:00 предпринял попытку вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций.

По его словам, штурмовые действия противника были пресечены контрдействиями украинских подразделений. Неприятель отступил, понеся "значительные потери".

"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной: противник продолжает обстреливать наши позиции со всего имеющегося в наличии вооружения, однако пока что к штурмовым действиям не переходит", - сказал представитель Минобороны, добавив, что в связи с активизацией противника подразделения ВСУ по всей линии фронта в Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности.

"Интерфакс" пока не располагает информацией из Донецка по поводу боя в авдеевской промзоне.