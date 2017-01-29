Трамп заявил об уничтожении боевиков "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американский спецназ уничтожил полтора десятка боевиков Аль-Каиды на Аравийском полуострове и захватил важную разведывательную информацию, заявил президент США Дональд Трамп.

"В ходе удачного рейда против штаба Аль-Каиды на Аравийском полуострове храбрые американские силы смогли уничтожить приблизительно 14 членов Аль-Каиды (запрещена в РФ - ИФ) и захватить важную разведывательную информацию, которая поможет США предотвратить теракты против американских граждан и людей во всем мире", - говорится в заявлении Трампа, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.